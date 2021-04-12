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أسير من بيت لحم يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

12 نيسان / أبريل 2021 04:19

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الأسير الفلسطيني مهند محمد العزة (46عاماً) من سكان مخيم العزة في بيت لحم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على قرار عزله في زنزانة انفرادية بسجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وقال أسرى في سجن "جلبوع" إن إدارة السجن أقدمت على عزل "العزة"، في السابع من الشهر الجاري، مؤكداً أنه سيواصل إضرابه حتى إنهاء هذا العزل الذي أدى إلى عزله بالكامل عن العالم الخارجي.

ويعتبر الأسير "العزة" أحد الأسرى الذين تعاقبهم قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل، وذلك من خلال زجه مراراً في زنازين انفرادية أو قمعه بنقله من سجن إلى آخر دون معرفة أسباب هذه الملاحقة وهذا القمع.

وأقدمت قوات الاحتلال خلال العام الفائت على نقله بشكل تعسفي من سجن "جلبوع" الكائن في غور بيسان إلى سجن مجدو، وذلك بعد يوم واحد من إصداره موقفاً حول أوضاع السجن المناخية الصعبة.

يشار إلى أن "العزة" اعتقل في العام 2010 بتهمة قيامه بإطلاق النار على مركبة لأحد المستوطنين قرب قرية الولجة، وكان يعمل مربياً في وكالة الغوث الدولية، وشغل منصب رئيس المكتب الحركي للمعلمين في وكالة الغوث.

وحُكم الأسير بالسجن الفعلي لمدة 13 عاماً، وعاش داخل السجن فترات صعبة حيث توفيت والدته وشقيقته ووالده في فترة اعتقاله، إضافة إلى أن عائلته نُكبت بوفاة اثنين من أبناء شقيقه في الأردن جراء السيول التي أصابت عدداً من طلبة المدارس أثناء رحلة مدرسية قبل نحو العامين.

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