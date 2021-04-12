الداخلية بغزة تعلن إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا" خلال رمضان

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن جملة من الإجراءات التي سيتم استمرارها خلال شهر رمضان للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه سيتم منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الأول من رمضان، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، ومع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت على استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مشددة على استمرار الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة.

وجددت الداخلية التاكيد على استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

وأشارت إلى أنه سيتم تكثيف عمل مباحث كورونا بالشرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة.

وأكدت الوزارة على المواطنين ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.