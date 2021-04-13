تعليم شرق غزة تدرس طلبتها عن بعد في ظل التعطيل الطارئ

غزة-الرأي

شرعت مدارس مديرية التربية والتعليم شرق غزة بتدريس طلبتها عن بعد في ظل قرار تعطيلها الطارئ من قبل خلية الأزمة في قطاع غزة بعد الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.

وبدأت عدة مدارس في شرق غزة بكافة مراحلها بوضع جدول تدريسي لطلبتها ،موضحةً فيها المبحث وتوقيت المادة ،كما استفادت المدارس من التقنيات التكنولوجية المجانية في التعليم عن بعد بشكل مباشر ومنها تطبيق الزوم والجوجل ميت الذي لهما خاصية البث المباشر بنظام الغرق المغلقة.

يوضح أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة أنه أوعز للمدارس بالعودة لتعليم الطلبة عن بعد في ظل قرار التعطيل ، مبيناً أنه يتم ذلك من خلال الصفوف الافتراضية والاستفادة من موقع روافد التعليمي والاذاعة التعليمية .

بدوره ، أكد د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية أن التعليم الالكتروني مكمل للتعليم الوجاهي ولجأت اليه المديرية في ظل تعطل المدارس الطارئ، مشيراً إلى المديرية لديها خطة للتعامل مع التعليم الالكتروني ومنها الصفوف الافتراضية التي أثبتت نجاعتها.

من جانبها بينت أ. آمنة عيد مديرة مدرسة الفرقان المشتركة بتشكيل جدول للحصص الدراسية والذي يبث بشكل مباشر عبر تقنية الجوجل ميت ، مشيرةً إلى أن هناك تجاوب وتفاعل من قبل الطالبات.

واضافت م. ياسمين الطرشاوي مديرة مدرسة فهمي الجرجاوي أ الأساسية للبنات بقولها "سنواصل وسنكمل سيراً المسيرة التعليمية ونتعلم خلف الشاشات رغم الأزمات"، موضحة أنها في تواصل دائم مع المعلمات لخدمة الطالبات.

وتواصل مديرية التربية والتعليم شرق غزة من تعليم الطلبة مستغلة كافة التقنيات المتاحة من أجل جيل قادر على خدمة دينه ووطنه

