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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم شرق غزة تجتمع بلجنة الصفوف الافتراضية

13 نيسان / أبريل 2021 09:10

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة اجتماعا للجنة المركزية للصفوف الافتراضية و ذلك لمناقشة ألية تفعيل الصفوف الافتراضية لا سيما بعد قرار تعليق التعليم الوجاهي.
و ترأس الاجتماع الذي عقد بالمديرية د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية و رئيس اللجنة .
و أكد د. الشيخ خليل علي أهمية الصفوف الافتراضية مشيرا الي أنها تعتبر المنصة التعليمية الوحيدة المعتمدة من وزارة التربية و التعليم لتقديم الدروس للطلبة عبرها في ظل جائحة كورونا مشددا علي ضرورة تفعيل الصفوف الافتراضية علي الوجه المطلوب و متابعتها من قبل مدير المدرسة و المشرف التربوي مع التأكد من تنسيب الطلبة و المعلمين و تفاعلهم عبرها .
 

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