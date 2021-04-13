أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.30 شيكل
الدينار الأردني: 4.65 شيكل
اليورو: 3.92 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.20 شيكل.
سعر صرف جنيه إسترليني مقابل الشيقل: 4:59
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13 نيسان / أبريل 2021 09:27
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.30 شيكل
الدينار الأردني: 4.65 شيكل
اليورو: 3.92 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.20 شيكل.
سعر صرف جنيه إسترليني مقابل الشيقل: 4:59
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