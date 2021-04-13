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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

13 نيسان / أبريل 2021 09:27

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:

الدولار: 3.30 شيكل

الدينار الأردني: 4.65 شيكل

اليورو: 3.92 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.20 شيكل.

سعر صرف جنيه إسترليني مقابل الشيقل: 4:59

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