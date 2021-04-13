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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم شرق غزة تستقبل ممثل المجلس النرويجي للاجئين

13 نيسان / أبريل 2021 09:30

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غزة-الرأي

استقبل أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة أ. صالح البلعاوي ممثل عن المجلس النرويجي للاجئين" NRC" بقطاع غزة و تأتي هذه الزيارة لمتابعة عملية توزيع أجهزة التابلت لطلبة مدارس شرق غزة وذلك ضمن مشروع التعليم وقت الطوارئ الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بدعم من المجلس النرويجي للاجئين (NRC)،
و حضر اللقاء د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية و أ. محمد عايش رئيس شعبة قسم الارشاد التربوي .
وأوضح ممثل المجلس النرويجي للاجئين أنه سيتم توزيع حوالي 1617 جهاز على المدارس المستهدفة في كل محافظات القطاع، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات سيقوم بها المجلس دعماً للتعليم بهدف تحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلبة والمعلمين والمسيرة التعليمية.
بدوره، ثمن أ. نور الدين جهود المجلس النرويجي و دعمه للعملية التعليمية خاصة في ظل جائحة كورونا.
 

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