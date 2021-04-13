تعليم رفح يوزع أجهزة قراءة "iPad لطلبة المدارس للتعليم عن بعد

غزة-الرأي

وزعت مديرية التربية والتعليم برفح حوالي 90 جهاز " آي باد " على المدارس الحدودية، وذلك ضمن مشروع التعليم وقت الطوارئ الذي ينفذه المجلس النرويجي للاجئين ( NRC )،

وفي هذا الإطار استقبل مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، بحضور رئيس قسم التخطيط والجودة سعيد شطا وفد المجلس النرويجي وشكرهم على هذه الخطوة التي تعزز الطلبة المحتاجين لهذه الأجهزة خاصة في ظل انقطاع التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح ممثل المجلس أنه سيتم توزيع حوالي 1617 جهاز على المدارس المستهدفة في كل محافظات القطاع، وأضاف أن هذه الخطوة ضمن عدة خطوات سيقوم بها المجلس دعماً للتعليم عن بعد لما يحقق المصلحة العامة لأبنائنا الطلبة والمعلمين والمسيرة التعليمية.