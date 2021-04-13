الاحتلال يعتقل ممثل قائمة "القدس موعدنا" برام الله

رام الله - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، ممثل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تابعة للاحتلال اقتحمت مدينة رام الله، اعتقلت الأستاذ ناجح عاصي من منزله، وهو ممثل قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية.

وأدانت قائمة "القدس موعدنا" اختطاف قوات الاحتلال لممثلها وأحد مرشحيها من رام الله.

وقال الناطق باسم القائمة علاء حميدان: "إن عملية الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة تعكس همجية الاحتلال وبربريته القائمة على الإرهاب والتخويف".

وأشار حميدان إلى أن اعتقالات الاحتلال تأتي من ضمن محاولته للتأثير على نتائج الانتخابات بشكل مسبق.

وشدد على "أن حملات الاعتقال المستمرة منذ سنوات ستفشل في كسر عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني، فهذا الشعب الأصيل يواصل عناده السياسي وتحديه منذ عشرات السنوات، وسيفشل مخطط الاحتلال بأن تكون الساحة الفلسطينية لقمة سائغة لأجندته ومشاريعه".

وأكد "إصرارنا على المضي قدما في العملية الديمقراطية وترتيب البيت الفلسطيني".

كما دعا الدول الضامنة ودول الاتحاد الأوروبي التدخل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المسار الديمقراطي الفلسطيني من التغول الذي تمارسه حكومة الاحتلال والهادف لوقفه وتعطيله.

