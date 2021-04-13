تعليم رفح يجتمع بمدراء المدارس والمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام

غزة-الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم أشرف عابدين بمديري المدارس والمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، وذلك لمناقشة جميع تفاصيل المرحلة الجديدة من التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني في ظل توقف التعليم الوجاهي بسبب أزمة كورونا، وتم الاتفاق على أفضل الآليات والاجراءات لتحقيق أقصى فائدة للطالب وللمسيرة التعليمية.

وفي هذا السياق أكد مدير التعليم أن توقف التعليم الوجاهي لا يعني أن المعلم في إجازة، فهو في دوام رسمي يتواصل مع طلبته الذين هم أمانة في أعناقنا عبر الفصول الافتراضية ومجموعات الواتس ووسائل التكنولوجيا المختلفة، وأن الدوام الإداري في المدارس سيستمر ليتمكن كل معلم من استثمار أجهزة الحواسيب وشبكة الانترنت ومقدرات المدرسة للتواصل مع الطلبة إن لم يتسنى له ذلك من منزله، وأشار عابدين أن المديرية شكلت لجنة متابعة يترأسها قسم الإشراف التربوي لتتابع كل تفاصيل عملية التعليم عن بعد وأعمال المعلمين والدوام الإداري للمدارس، وأضاف أن كل مدير مدرسة مطالب برفع تقرير أسبوعي عن ما تم تنفيذه من دروس وأنشطة عبر الفصول الافتراضية والعملية التعليمية برمتها، وأكد على ضرورة ممارسة جميع طواقم المدارس لأعمالهم بما فيهم المرشد التربوي الذي يجب أن يكون متواجد في كل الفصول الافتراضية ويتيح للطلبة التواصل الدائم معه لمتابعة مشاكلهم وحلها.

كما لفت مدير التعليم نظر الجميع إلى ضرورة تعميم كل روابط وموقع وقناة روافد التعليمية وإذاعة صوت التربية والتعليم بحيث تكون متاحة لجميع الطلبة لما فيها من جهد جبار في بث الدروس التعليمية بطريقة سلسلة وإخراج ممتاز.

ومن جانبه أكد حرب على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين مديري المدارس والمشرفين والمعلمين ورؤساء الأقسام لمصلحة أبنائنا الطلبة، وأوضح أن التواصل مع إدارة المديرية متاح لكم على مدار الساعة لأي استفسار أو تذليل مهام.

وبدوره تقدم الحوراني بجزيل الشكر من جميع طواقم المديرية والمدارس التي تتحمل ضغوط نفسية وحياتية ومهنية كبيرة من أجل خدمة الطالب خاصة في ظل الإغلاقات وخطورة انتشار مرض كورونا، وخص بالذكر قسم الإشراف والمشرفين التربويين على قيادتهم الميدانية والتواصل الدائم مع المعلمين.

وفي نهاية اللقاء أتيحت الفرصة للجميع للمداخلات والاستفسارات والنقاش حول التعلم عن بعد، كما أتيحت الفرصة لرؤساء الأقسام لطرح مختلف القضايا التي تربط الأقسام بالمدارس لإنجاح هذه الفترة الحساسة من المسيرة التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلبة.



