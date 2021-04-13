مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني بأعجوبة

غزة-الرأي

تمكن الطاقم الطبى برئاسة د.عبدالعزيز الفرا استشاري و رئيس قسم جراحة الصدر في مجمع ناصر الطبي من انقاذ ثلاثينى كان قد وصل قسم الطوارئ و هو يعاني من ضيق شديد في التنفس و تدهور حاد في العلامات الحيوية للجسم والحالة العامة لدى المريض .

وقال د. الفرا :" انه تم استدعائنا فى ساعات الصباح مبكرا من قبل أطباء الجراحة العامة وفريق الطوارىء والذين بدورهم قاموا بعملية الاسعافات الاولية وعمل الفحوصات اللازمة للمريض ،حيث تبين وجود تجمع سائل مع هواء داخل التجويف الصدرى للمريض وانكماش فى الرئة اليسرى".

ويضيف:" تم وضع أنبوب صدرى الذى أظهر وجود نزيف مستمر من داخل تجويف الصدر وان حياة المريض اصبحت فى خطر ،وبناء عليه تم ادخال المريض الى غرفة العمليات بشكل عاجل نظرا للهبوط المستمر فى العلامات الحيوية للجسم الناتج عن النزيف المستمر" .

ولفت د.الفرا الى أن الجراحة أظهرت أن النزيف ناتج عن شريان متفرع من الشريان تحت الترقوى المتفرع من الشريان الرئيسى ( الابهر ) ، مع وجود اكياس هوائية متعددة فى الفص العلوى للرئة اليسرى ، حيث تم ايقاف النزيف وتم استئصال الجزء المتكيس من الفص العلوى للرئة اليسرى .

وأضاف :"تم نقل المريض الى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج حيث مكث 24 ساعة تحت الملاحظة ومن ثم الى قسم جراحة رجال بمبنى الياسين للجراحات حتى استقرت وتحسنت حالته بفضل الله تعالى وأخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ".

و توجه د.الفرا بالشكر الى الكادر الطبي المشارك في العملية د.اياد النجار و د.احمد موسى و د.عبدالرحمن الشيخ من قسم جراحة الصدر و د.راني الفرا من قسم التخدير وأطباء و تمريض قسم العمليات والعناية على مجهوداتهم الطيبة .

كما توجه بالشكر لأطباء و تمريض قسم الطوارئ على تقديم الإسعافات الاولية للمريض و عمل اللازم لحين وصول اطباء جراحة الصدر .

من جانبه، أثنى د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي على جهود الكوادر الطبية المشاركة في انقاذ حياة الشاب عنابة في اللحظات الأخيرة ، مؤكدا على أن سرعة التصرف من قبل قسم جراحة الصدر و قدومهم بشكل مستعجل لإنقاذ حياة المريض يدل على مدى أهمية حياة ابناء شعبنا لدى جنودنا من الجيش البيض من كافة التخصصات .

وقدمت عائلة الشاب دروع تكريمية لكل من الدكتور محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي و د. عبدالعزيز الفرا استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر في مجمع ناصر الطبي و د. اياد النجار اخصائي جراحة الصدر و بحضور د.ايمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي و أ.وئام فارس رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بالمجمع تقديرا منهم للمجهودات التي بذلوها في انقاذ حياة مريضهم.

