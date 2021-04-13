الكشف عن إقامة شبكة طرق استيطانية لربط تل أبيب-بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

كشفت ماتسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية حقيقة المخطط الرامي إلى ربط القدس "الشرقية" شمالاً بأربعة أنفاق جديدة بدل نفق واحد، كما أُعلن سابقاً في 5/ 8/ 2018، عند عرض المشروع.

وأعلنت اللجنة إيداع خارطة هیکلية محلية تحت اسم "مشروع إقامة 4 أنفاق في مفرق مستوطنة التلة الفرنسية لفصل مستوى حركة مواصلات شمال القدس– ولربط شبكة الطرق بين الشارع الالتفافي 443 تل أبيب-القدس الغربية بالقدس الشرقية شرقاً، باتجاه مستوطنات الغور، ضمن خطة توسيع الشارع رقم 1".

وقال خبير الأراضي والاستيطان رئيس دائرة الأراضي في القدس خليل التفكجي، إن المشروع يعتبر مفصلياً لتسهيل حركة المستوطنين في القدس المحتلة واختراق الأحياء الفلسطينية شمال القدس -العيسوية وشعفاط وبيت حنينا وعناتا وأجزاء من حزما، بهدف ربط المستوطنات شرق المدينة ضمن خطة توحيد وتهويد ما تبقى من أراضي واستغلالها بتوسيع المستوطنات والطرق الالتفافية.

وأوضح التفكجي أن الإعلان جاء أمس، حسب المادة "89" من قانون التنظيم والبناء للعام 1965، لتغيير تصنيف الأراضي ورفع نسب البناء في المستوطنات وزيادة المساحة المخصصة لبناء النفق الرئيس ليتشعب وليصبح "٤" أنفاق كل منها في اتجاه ولخدمة مستوطنات "معالية ادميم "و"بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" و"آدم" وباقي مستوطنات شرق مدينتي القدس ورام الله، وتمهيد شبكة الطرق لكبرى المستوطنات في منطقة "E1"، مؤكداً أن الاحتلال خلال أقل من شهر رفع نسبة البناء، وأعلن عن مجموعة من المشاريع.

وأوضح التفكجي أن هذه المشاريع تبتلع مساحة واسعة من أراضي لفتا وشعفاط والعيسوية وعناتا عبر:

- توسيع وتسيير طرق، من منتصف أراضي شعفاط "السهل" لربط "مستوطنة رمات شلومو بالتلة الفرنسية عبر النفق وجسر علوي."

-أنفاق سيارات في مفرق التلة الفرنسية لتسهيل دخول القادمين من تل أبيب باتجاه الغور – معاليه ادوميم ومشور أدميم والبحر الميت باتجاه إيلات او بيسان دون دخول البلدة القديمة من القدس واحيائها.

-حرية تنقل المستوطنين من القدس الغربية باتجاه مستوطنات القدس الشرقية دون خلق أزمة مرورية وبحرية وسرعة، مع توسيع المرافق والخدمات الجماهيرية.

-تغيير في نظام تخصيصات الأرض بموجب ما هو مفصل في التخطيط. ويشمل رفع نسبة البناء في المستوطنات القائمة والتي قيد التشييد.

وبين التفكجي أن اللجنة الفرعية للاستيطان صادقت على المخطط التفصيلي رقم 13 /1/ 510 لمستعمرة " كريات أربع" المقامة على أراضي قرية "خلة البطمة" في الخليل على مساحة 35 دونماً لإقامة مبانٍ عامة ومؤسسات عامة ومناطق مفتوحة. وكان قد تم الإعلان عن المخطط بتاريخ 31/ 1/ 2020.

وأضاف أن اللجنة الفرعية للاستيطان صادقت أيضاً على المخطط التفصيلي رقم 24/ 121 لمستعمرة "أورنيت" المقامة على أراضي قرية "سنيريا" على مساحة 19,2 دونماً لإقامة 66 وحدة سكنية. وكان قد تم الاعلان عن المخطط بتاريخ 25/ 8/ 2020.

وتابع: إن اللجنة الفرعية للاستيطان أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/ 8/ 225 لمستعمرة "معاليه مخماس" المقامة على أراضي قرية "دير دبوان" على مساحة 502 دونماً لإقامة 14 وحدة سكنية، ومنطقة عامة مفتوحة.

وذكر أن اللجنة الفرعية للاستيطان أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/ 3/ 414 لمستعمرة "آسفر" المقامة على أراضي قرية "سعير، والشيوخ" على مساحة 275 دونما لإقامة 120 وحدة سكنية، ومؤسسات عامة.

وأشار الى أن ما تسمى "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية أعلنت استملاك ما مساحته 2089م2 من محافظة طولكرم "الراس وكفر صور" بموجب قانون استملاك للمصلحة العامة رقم 321/ لعام 1969، وبموجب الخارطة رقم هـ/90/3 لتوسيع طريق.

المصدر: صحيفة القدس