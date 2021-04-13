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غزة: 8 وفيات و1292 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

13 نيسان / أبريل 2021 10:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة و1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3919 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 857 حالة من المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 84579 إصابة بينها 20484 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 63393 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 702.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 276.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 32153 شخصًا.

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