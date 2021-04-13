حماس تدين اعتقال الاحتلال المرشح ناجح عاصي

غزة – الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المرشح على قائمة القدس موعدنا "ناجح عاصي" من منزله في مدينة رام الله فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي: "ندين إرهاب حكومة الاحتلال المتواصل ضد أبناء شعبنا وقياداته، والذي كان آخره ما قامت به قوات الاحتلال من اعتقال المرشح ناجح عاصي.

وأكدت حماس أن عملية الاختطاف الجبانة التي قامت بها الوحدات الخاصة تؤكد العقلية الإجرامية التي تسيطر على دولة الاحتلال وجيشها في ملاحقة المواطنين على خلفية مشاركتهم في الانتخابات، وهو حق مدني مكفول لجميع شعوب العالم.

وأكدت حماس أنه لا تراجع عن معركة الانتخابات، وأن شعبنا الفلسطيني سيقول كلمته عبر صندوق الاقتراع، وسيختار قيادته التي تعيد اللحمة لشعبنا وتقود مرحلة التحرر الوطني.

ودعت المؤسسات الدولية والأممية ودول العالم أجمع إلى فرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال وحكومتها لممارستها إرهاب الدولة المنظم، ومحاولة فرض الوصاية على إرادة شعب آخر عبر حملات الاعتقال والترهيب.