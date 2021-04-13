وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين اعتقال الاحتلال المرشح ناجح عاصي وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف رفح يستقبل عدداً من الوفود المهنئة ويُكرم حافظ لكتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم حملة دعوية بعنوان "جاء رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس و أكاديمية بناء الإنسان للتربية وعلوم القرآن يبحثان سبل التعاون وكالة الرأي الفلسطينية النيابة و المباحث العامة يشددان على تكاتف الجهود للقضاء على جريمة التسول وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تنفذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت وكالة الرأي الفلسطينية 10 آلاف مولود بقطاع غزة بالربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يصدر مجموعة من أكواد القوانين وكالة الرأي الفلسطينية دوريات شرطة خان يونس تنفذ "1,569" مهمة خلال الربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "صباح" يطلع على سير العمل في مستشفى شهداء الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تدين اعتقال الاحتلال المرشح ناجح عاصي

13 نيسان / أبريل 2021 12:07

المرشح المعتقل ناجح عاصي
المرشح المعتقل ناجح عاصي

غزة – الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المرشح على قائمة القدس موعدنا "ناجح عاصي" من منزله في مدينة رام الله فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي: "ندين إرهاب حكومة الاحتلال المتواصل ضد أبناء شعبنا وقياداته، والذي كان آخره ما قامت به قوات الاحتلال من اعتقال المرشح ناجح عاصي.

وأكدت حماس أن عملية الاختطاف الجبانة التي قامت بها الوحدات الخاصة تؤكد العقلية الإجرامية التي تسيطر على دولة الاحتلال وجيشها في ملاحقة المواطنين على خلفية مشاركتهم في الانتخابات، وهو حق مدني مكفول لجميع شعوب العالم.

وأكدت حماس أنه لا تراجع عن معركة الانتخابات، وأن شعبنا الفلسطيني سيقول كلمته عبر صندوق الاقتراع، وسيختار قيادته التي تعيد اللحمة لشعبنا وتقود مرحلة التحرر الوطني.

ودعت المؤسسات الدولية والأممية ودول العالم أجمع إلى فرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال وحكومتها لممارستها إرهاب الدولة المنظم، ومحاولة فرض الوصاية على إرادة شعب آخر عبر حملات الاعتقال والترهيب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟