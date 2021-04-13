وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الشمال تقوم بجولة تفتيشية على مراكز الاصلاح والتأهيل بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تشرع ببناء سور مقبرة شهداء الشمال وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين اعتقال الاحتلال المرشح ناجح عاصي وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف رفح يستقبل عدداً من الوفود المهنئة ويُكرم حافظ لكتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم حملة دعوية بعنوان "جاء رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس و أكاديمية بناء الإنسان للتربية وعلوم القرآن يبحثان سبل التعاون وكالة الرأي الفلسطينية النيابة و المباحث العامة يشددان على تكاتف الجهود للقضاء على جريمة التسول وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تنفذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت وكالة الرأي الفلسطينية 10 آلاف مولود بقطاع غزة بالربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يصدر مجموعة من أكواد القوانين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة توفر خدمة الفحص السريع لكورونا في 7 مشافي أهلية

13 نيسان / أبريل 2021 12:38

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن توفير خدمة الفحص السريع لفيروس كورونا في عدد من المستشفيات الأهلية بقطاع غزة.

وقال مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية بالوزارة وليد صباح، إن الوزارة استطاعت توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد 19 مجاناً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، لافتاً إلى أن الوزارة تهدف من هذا التعاون التسهيل على المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية في تثبيط انتشار الوباء.

وذكر صباح أن الفحص لفيروس كورونا يجرى لمن تظهر عليه أعراض الإصابة ومتوفر حالياً في المستشفيات التالية:

1. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة (8 صباحا وحتى 6 مساء).

2.  مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة (9 صباحا الى 2 مساء).

3. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة (9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

4. مستشفى القدس بغزة من الساعة (9:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

5. مستشفى الخدمة العامة بغزة _ المبنى الرئيسي من الساعة (2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساء)

6. مستشفى الأمل بخان يونس من الساعة (9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر).

7. مركز العودة الصحي برفح من الساعة (8 صباحا وحتى 6 مساء).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟