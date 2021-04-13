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228 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

13 نيسان / أبريل 2021 12:45

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القدس المحتلة - الرأي

 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 228 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متفرقة، وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته.

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