228 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 228 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متفرقة، وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته.