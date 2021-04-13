10 وفيات و619 إصابة جديدة بكورونا بالضفة الغربية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 10 وفيات و619 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1491 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها هي كالتالي: "طوباس 2، نابلس 1، قلقيلية 1، جنين 1، طولكرم 1، سلفيت 1، بيت لحم 1، الخليل 2".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 47، نابلس 196، قلقيلية 28، جنين 110، طولكرم 45، سلفيت 16، الخليل 80، رام الله والبيرة 69، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 7، ضواحي القدس 3".

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 46، نابلس 465، قلقيلية 64، جنين 189، طولكرم 290، سلفيت 26، الخليل 263، رام الله والبيرة 87، بيت لحم 37، أريحا والأغوار 11، ضواحي القدس 13"، قطاع غزة 857.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 182 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 536 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 151022، بينهم 17660 تلقوا الجرعتين من اللقاح.