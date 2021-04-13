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الصحة: توحيد سياسة الرعاية لمرضى "كوفيد 19 " بالعناية المركزة

13 نيسان / أبريل 2021 01:30

الصحة: توحيد سياسة الرعاية لمرضى "كوفيد 19 " بالعناية المركزة
الصحة: توحيد سياسة الرعاية لمرضى

غزة- الرأي

تسلم أعضاء لجنة العناية المركزة بالإدارة العامة للتمريض، المسودة الموحدة لسياسات الرعاية التمريضية الخاصة بمرضى" كوفيد 19" في أقسام العناية المركزة،  وذلك بعد المصادقة عليها من قبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش. 


من جانبه، ثمن د. معتصم صلاح مدير دائرة الجودة والسياسات في الإدارة العامة للتمريض هذه الخطوة معربا عن شكره لكل الجهود التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة الذين ترجموا من خلال السياسة التي قدموها مدى الجهد الذي تبذله الأطقم التمريضية في التصدي لجائحة كورونا. 

وعن سياسة الرعاية التمريضية لمرضى كوفيد 19 في أقسام العناية المركزة، أكد د. صلاح بأنها تراعي آخر المستجدات العلمية والمهارات الفنية وتتسم بجودة التعامل مع المرضى وفق آليات وضوابط محددة تساهم في منع انتقال العدوى. 

يذكر بأنه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطة لتدريب ومتابعة الأطقم التمريضية في العناية المركزة حيث تم عرض ومناقشة أداة التقييم والمتابعة.

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