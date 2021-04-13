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تدهور صحة الأسير "أبو عيشة" من الخليل بسجون الاحتلال

13 نيسان / أبريل 2021 02:39

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

يواجه الأسير محمد اسحق أبو عيشة (59 عاما) من الخليل، تدهورا مستمرا في وضعه الصحي، حيث يقبع في سجن "النقب الصحراوي" التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الأسير "أبو عيشة" يعاني من أمراض مزمنة منها السكري، والضغط، وأزمة في الصدر، ومشاكل في الكلى، والأعصاب، ومؤخرا بدأ يعاني من فقدان الشعور في أطرافه.

وأضاف أن "أبو عيشة" هو أحد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" في سجن النقب مطلع هذا العام، وما يزال يعاني من آثار الإصابة.

يُشار إلى أن الأسير معتقل إداريا منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، معظمها رهنّ الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال، تواصل استخدامها لسياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق مئات الأسرى، والتي تسببت على مدار السنوات الماضية باستشهاد العشرات منهم.

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