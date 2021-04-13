دعوة لتظاهرة احتجاجية في الشيخ جراح بالقدس ضد الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، للمشاركة الواسعة في تظاهرة احتجاجية، ستنظم الجمعة القادمة الرابعة عصراً في حي الشيخ جَرّاح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة أن دعوتها تأتي في أعقاب تصعيد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، من مخططات ومشاريع الترحيل والتهجير والاستيطان وهدم البيوت، والمَساس المنهجي بالوجود العربي الفلسطيني في أحياء القدس المحتلة.

ولفتت إلى أن التظاهرة تأتي رفضا لقرارات الإخلاء لعشرات البيوت والعائلات، بحجج وادعاءات وقرارات مختلفة من المحاكم الإسرائيلية وبلدية القدس.

ومن المقرر أن يشارك بالتظاهرة أهالي البيوت المهدَّدة بالهدم والإخلاء وعدد من الفعاليات والمؤسسات العربية في القدس، إضافة لمشاركة بعض المنظمات المناهضة للاحتلال والصهيونية، بدعم ومشاركة لجنة المتابعة العليا.

ودعت المتابعة إلى تصعيد المعركة في مواجهة المشاريع والمخطَّطات الاحتلالية والاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، على مختلف المستويات والمَسارات.