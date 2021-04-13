وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: توحيد سياسة الرعاية لمرضى "كوفيد 19 " بالعناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و619 إصابة جديدة بكورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الريفية تنفذ دورة تدريبة حول عمل "المعجنات بطريقة حديثة" وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مستشفى النصر يقدم خدماته لـ( 15) ألف حالة مرضية منذ بداية2021 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :انطلاق أعمال تأهيل المرحلة الثانية لشارع 101 وكالة الرأي الفلسطينية 228 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم فريق وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توفر خدمة الفحص السريع لكورونا في 7 مشافي أهلية وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

دعوة لتظاهرة احتجاجية في الشيخ جراح بالقدس ضد الاحتلال

13 نيسان / أبريل 2021 03:07

تظاهرة سابقة في الداخل المحتل
تظاهرة سابقة في الداخل المحتل

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، للمشاركة الواسعة في تظاهرة احتجاجية، ستنظم الجمعة القادمة الرابعة عصراً في حي الشيخ جَرّاح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة أن دعوتها تأتي في أعقاب تصعيد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، من مخططات ومشاريع الترحيل والتهجير والاستيطان وهدم البيوت، والمَساس المنهجي بالوجود العربي الفلسطيني في أحياء القدس المحتلة.

ولفتت إلى أن التظاهرة تأتي رفضا لقرارات الإخلاء لعشرات البيوت والعائلات، بحجج وادعاءات وقرارات مختلفة من المحاكم الإسرائيلية وبلدية القدس.

ومن المقرر أن يشارك بالتظاهرة أهالي البيوت المهدَّدة بالهدم والإخلاء وعدد من الفعاليات والمؤسسات العربية في القدس، إضافة لمشاركة بعض المنظمات المناهضة للاحتلال والصهيونية، بدعم ومشاركة لجنة المتابعة العليا.

ودعت المتابعة إلى تصعيد المعركة في مواجهة المشاريع والمخطَّطات الاحتلالية والاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، على مختلف المستويات والمَسارات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟