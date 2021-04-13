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الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة "كورونا" والوضع مُسيطر عليه

13 نيسان / أبريل 2021 03:45

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

أكد المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة عبد السلام صباح، أن القطاع يعيش ذروة جائحة "كورونا" خلال الفترة الحالية.

 وقال "صباح" لـ صحيفة "فلسطين" الثلاثاء: "إن ارتفاع أو انخفاض أعداد المصابين بالفيروس يعتمد على مدى التزام المواطنين الإجراءات الوقائية".

وبين أن انتشار الوباء في مختلف محافظات قطاع غزة دفع وزارته إلى توفير خدمة إجراء الفحص السريع لفيروس "كوفيد-19" بالمجان في المستشفيات الأهلية.

وأشار إلى أن الوضع حتى اللحظة في مستشفيات القطاع تحت السيطرة، وقادرون على تقديم خدمات علاجية آمنة ذات جودة عالية لمرضى كورونا.

وبيَّن أن وزارته وضعت مؤخرًا خطة للتمدد المتدحرج حسب الحالة الوبائية في القطاع، مؤكدًا أن واقع الأسرة في المستشفيات يغطي الاحتياج الحالي لها،

ونوه المدير العام للمستشفيات إلى أن المسحات المستخدمة لتشخيص فيروس "كورونا" ليست بالكثيرة، مضيفًا: "نحتاج إلى مسحات جديدة، وأسرَّة جديدة وأجهزة مستخدمة في العمل كأجهزة المراقبة والأكسجين في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس".

وتابع "الأكسجين المتاح في المستشفيات يوفِّر احتياجات الأسرة والمرضى في مختلف المستشفيات".

وذكر "ًصباح" أن اللقاحات التي وصلت إلى قطاع غزة طوال الفترات الماضية لا تكفي لسد احتياجات أهالي القطاع، مشيرًا إلى وجود وعود بتوفير عدد من اللقاحات إلى القطاع ربما في الأيام والأسابيع القادمة.

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