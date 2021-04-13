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الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

13 نيسان / أبريل 2021 05:28

أنفاق أسفل مدينة القدس المحتلة
أنفاق أسفل مدينة القدس المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء" التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن مخطط تهويدي جديد يربط شمالي مدينة القدس بواسطة أربعة أنفاق جديدة بدلاً من نفق واحد.

وأعلنت اللجنة إيداع خارطة هيكلية محلية تحت اسم مشروع إقامة 4 أنفاق في مفرق مستوطنة التلة الفرنسية لفصل مستوى حركة مواصلات شمال القدس.

وبينت أن المشروع التهويدي سيربط شبكة الطرق بين الشارع الالتفافي (443) "تل أبيب- غربي القدس" بشطرها الشرقي، باتجاه مستوطنات الغور، ضمن خطة توسيع الشارع رقم (1).

ومع بداية العام 2021، بدأت حكومة الاحتلال فعليًا بتنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي صادقت عليها خلال العام 2020، بهدف فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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