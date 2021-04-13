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الأوقاف في غزة تدعو لصلاة التراويح جماعة في المنازل

13 نيسان / أبريل 2021 06:00

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

دعت وزارة الأوقاف في قطاع غزة إلى أداء صلاة التراويح جماعة في المنازل، مؤكدة أن رخصة الصلاة في البيوت مازالت قائمة، خاصة في حق كبار السن وأصحاب الأعذار في ظل "كورونا".

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار في ذات الإجراءات في الصلوات كافة وفي كافة مناحي الحياة، حفاظًا على استمرارية فتح المساجد.

وبينت أنه يجب ألا تزيد نسبة إشغال المسجد عن 35% من السعة الأساسية، فيما يُكلف الأئمة وجميع العاملين في المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات الوزارة.

وأكدت على استمرار إغلاق ثلاجات وصنابير مياه الشرب، ونوصي الأخوة المصلين بضرورة إحضار زجاجة مياه من البيوت خاصة في صلاة المغرب.

وأشارت إلى استمرار إغلاق الحمامات، فيما يسمح بفتح المتوضأت بشرط المحافظة على نظافتها وتعقيمها بشكل دائم.

ونوهت إلى ضرورة عدم إطالة الأئمة في الصلوات ودعاء القنوت، والالتزام بالأوقات المحددة من الوزارة لخطبة الجمعة (10) دقائق، والدروس الوعظية (5) دقائق، ورفع الأذان الأول لصلاة الفجر قبل (60) دقيقة من الأذان الثاني، في شهر رمضان فقط.

وقالت: "يجب التقيد بوقت إقامة الصلاة بعد (10) دقائق لكافة الصلوات، باستثناء صلاة الفجر (20) دقيقة، وصلاة المغرب (5) دقائق."

ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بعملية تقييم مستمرة في كافة المساجد من خلال مفتشي المساجد في المحافظات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق أي مساجد مخالفة.

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