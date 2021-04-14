وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. الحصول على لحن موسيقى من خيوط شبكة العنكبوت وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف موقع ضخم لإنتاج الفخار من العصر الروماني وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية لا تأكل هذه الاطعمة .. حتى لا تعطش في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: ساسوولو يعود إلى سكة الانتصارات وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل نزيف النقاط وكالة الرأي الفلسطينية إشبيلية يعزز مركزه الرابع بفوز مثير على سلتا فيغو 4-3 وكالة الرأي الفلسطينية طرق لعكس شاشة الهاتف على التلفزيون وكالة الرأي الفلسطينية شريحة تحت الجلد تكشف "وضع كورونا"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

14 نيسان / أبريل 2021 09:25

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً الى صاف وبارداً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟