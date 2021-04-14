لا تأكل هذه الاطعمة .. حتى لا تعطش في رمضان

لا شك أن جسم الصائم يحتاج في شهر رمضان الى السوائل والاملاح المعدنية التي تمكنه من مقاومة الجوع في نهار رمضان، ونظراً لأجواء الصيف التي حلّ بها شهر رمضان هذا العام، لا بد وأن يتغلب الصائم على الشعور بالتعب والعطش والارهاق الذي من المحتمل ان يصيبه خلال الصوم .

نقدم لك نصائح وتوجيهات تقيكَ من الشعور بالارهاق الناتج عن ساعات الصيام الطويلة:

- على وجبة السحور حاول أن تركز على الاطعمة الغنية بالمعادن والأملاح المعدنية كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فهي ضرورية لمخزون الطاقة وعدم الشعور بالإرهاق في حال التعرق أثناء النهار، وتكثر تلك الأملاح المعدنية في العديد من الأطعمة: الخيار ـ الخس ـ الموز ـ الهليون ـ اللبن الرائبـ البطيخ ـ الرمان.

- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالملح (ومركبات الصوديوم) أثناء السحور، لأنها ستزيد من الشعور بالعطش أثناء النهار، كالأجبان المملحة ـ المكسرات المملحة ـ اللحوم المعلبة ـ اللحوم المقددة.

- تجنب تماماً الوجبات السريعة الغنية بالدهون أثناء السحور، فهي تصيبك بالتخمة المزعجة والشعور بالعطش الشديد في اليوم التالي، وفي رمضان فرصة رائعة للتخلص من عادة تناول تلك الوجبات، خصوصاً المدمنين عليها.

- يجب تجنب تناول الأطفال الصائمين للمقرمشات المملحة قبل النوم، كرقائق البطاطا والفوشار المملح والشوكولاتة .

- تناول الشوربات الغنية بالسوائل أكثر من الغنية بالكريمة، وتعد شوربة الخضار المشكّلة من أفضلها، مع تخفيف صلصة الطماطم فهي تزيد من حالة العطش.

- احرص على تناول الفاكهة الغنية بالماء بين وجبتي الإفطار والسحور ويعد الأناناس من أفضها لاحتوائها على السوائل والألياف.

- يعد عصير العنبيات والتوتيات من الفاكهة التي تدعم الجسم بالطاقة الطبيعية لغناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة والمعادن التي تروي الجسم وترفع من مستوى الأداء والقضاء على الشعور بالإرهاق، خصوصاً بعد الإفطار.

- تجنب الإكثار من المشروبات الغنية بالكافيين لأنه يعمل على إدرار البول بكثرة، وبالتالي يفقد الجسم السوائل من دون إمكانية تعويضها أثناء فترة ساعات الصيام، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب السريع.

بعض المواد للوقاية من الإرهاق في رمضان:

- طحالب السبيرولينا تمدك بالطاقة وغنية بالكلوروفيل والبروتين، وتسهم في تخليص الجسم من الترسبات المسببة للشعور بالإرهاق، تناول حبتين بعد الإفطار مباشرة وحبتين قبل السحور.

- مكمل غذائي غني بالفيتامينات والمعادن وغذاء ملكات النحل، حبة بعد السحور، أما إن كنت ممن تتطلب مهنهم الدوام بعد الإفطار، فخذ حبة بعد الإفطار بنصف ساعة.