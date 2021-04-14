لأول مرة.. الحصول على لحن موسيقى من خيوط شبكة العنكبوت

كتب علماء أمريكيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مقطعا موسيقيا بناء على خيوط شبكة العنكبوت.

وذكر موقع “وريك الرت” أن ماركوس بولير عالم المواد والمهندس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قام مع عدد من زملائه بمسح شبكة العنكبوت الطبيعية باستخدام الليزر وتسجيل اهتزازات الشبكة الصادرة عن حركة العناكب.

وحاول العلماء التقاط مقاطع عرضية ثنائية الأبعاد ثم لجؤوا إلى خوارزميات الكمبيوتر لإعادة إنشاء شبكة ثلاثية الأبعاد وقاموا بتخصيص ترددات صوتية مختلفة لخيوط الشبكة ومن ثم إنشاء علامات ودمجها في أنماط وتحويلها إلى قطعة موسيقية مدتها أكثر من دقيقة بقليل تشبه الموسيقا التصويرية لفيلم خيال علمي مخيف.

وقال بولير: “يمكن أن تكون هذه الشبكات مصدرا جديدا للإلهام الموسيقي يختلف تماماً عن التجربة الإنسانية المعتادة”.

وكان بولير ترجم العام الماضي بنية البروتين الأساسية لفيروس كورونا إلى ترتيب موسيقي هادئ.