الاحتلال يعتقل مواطنًا شرق الخليل

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنا من بلدة سعير شرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جواد عيسى جردات (24 عاما) بعد توقيفه على حاجز عسكري عند مدخل بيت عنون شرق الخليل.