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تعافي 1000 حالة

10 وفيات و1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

14 نيسان / أبريل 2021 10:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 10 حالات وفاة و1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4762 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1000 حالة من المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 86004 إصابة بينها 20899 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 64393 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 712.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 270.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 32473 شخصًا.

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