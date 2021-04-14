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وزارة المواصلات تطلق سلسلة تسهيلات جديدة للسائقين

14 نيسان / أبريل 2021 11:10

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن سلسلة تسهيلات جديدة للسائقين داخل قطاع غزة من أبزرها إعفاء باصات نقل أطفال الروضات وطلاب المدارس من رسوم العام الماضي.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خليل الزيان: "انطلاقا من حرص الوزارة على التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل جائحة كورونا والحصار الصهيوني الجائر على قطاع غزة واستكمالاً للقرارات السابقة والتي آخرها تخفيض الرسوم على المركبات العمومي الداخلي "الديزل" مع بداية عام 2020م وإعفاء الحافلات من رسوم الترخيص عن فترة التوقف بسبب جائحة كرورنا، قررت الوزارة إعفاء باصات نقل أطفال وطلاب المدارس من رسوم ترخيص عام 2020م وكذلك إعفاء المركبات العمومي من رسوم الترخيص عن فترة ثلاث شهور وذلك تعويضاً عن فترات الإغلاق".

وأضاف الزيان، أن الوزارة تعمل بكافة إمكانياتها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن داخل قطاع غزة والتخفيف عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعب التي يمر بها.

وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات قدمت مقترحات للجهات العليا في سبيل الحصول على تسهيلات أخرى تخدم المواطن الفلسطيني.

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