12 وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 12 حالة وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1245 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن حالات الوفيات التي تم تسجيلها على النحو التالي: "طولكرم 2، نابلس 3، جنين 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 4، الخليل 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 60، طوباس 23، نابلس 143، جنين 70، أريحا والأغوار 16، قلقيلية 17، رام الله البيرة 94، الخليل 52، بيت لحم 16، ضواحي القدس 3، سلفيت 4".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 142، طوباس 31، نابلس 215، جنين 350، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 57، رام الله البيرة 136، الخليل 215، بيت لحم 39، ضواحي القدس 18، سلفيت 32".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة، إلى وجود 180 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 530 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 153911، بينهم 19940 تلقوا الجرعتين من اللقاح.