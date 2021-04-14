الصحة تنعى الدكتور حسن أبو طويلة أحد مؤسسي طب القلب

غزة- الرأي

نعت وزارة الصحة الدكتور حسن أبو طويلة أحد أعمدة ومؤسسي طب القلب في فلسطين، والذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء، جراء اصابته بفيروس كورونا بعد سيرة حافلة بالعطاء والريادة في خدمة المرضى والبصمات الخالدة في طب القلب خاصة في قطاع غزة .

وأعرب وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش باسمه وباسم كافة كوادر الوزارة عن خالص التعازي والمواساة من عائلة الفقيد ومن الأسرة الطبية بوفاة المغفور له باذن الله د. حسن أبو طويلة , والذي سيبقى صاحب الأثر الطيب الذي يخلد بما تركه من ارث طبي وعلمي في نفوس زملائه ولدى كل من عرفه , سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .