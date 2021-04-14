وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الحكم المحلي: نسعى للوصول إلى البلدية الذكية وكالة الرأي الفلسطينية مدير صحة خانيونس يتفقد عيادة القرارة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" و "الإصلاح والتأهيل" يحتفلان بتخريج طلاب المركز المهني التابع للداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والصليب الأحمر توقعان عدداً من العقود لمزارعي رفح وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الطبي يبحث ملف التدريب بالمستشفى الاندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يستعد لاطلاق برنامج "التمكين والتميز" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد المشاتل الزراعية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ بتوزيع أشجار النخيل على مزارعي رفح وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تنظم جولة تفقدية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تناقش آلية إعمار مساجد قيد الإنشاء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال اجتماعه بمدراء المدارس الثانوية

تعليم شرق خان يونس يستعد لاطلاق برنامج "التمكين والتميز"

14 نيسان / أبريل 2021 01:31

تعليم شرق خان يونس يستعد لاطلاق برنامج "التمكين والتميز"
تعليم شرق خان يونس يستعد لاطلاق برنامج

غزة- الرأي

اجتمع سعيد قديح مدير التربية والتعليم بشرق خان يونس بمدراء المدارس الثانوية العامة، تمهيدًا لانطلاق برنامج "التمكين والتميز" وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك، بحضور منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، ومدير الدائرة الفنية فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الإشراف جهاد الأغا، ورئيس قسم الإدارات التربوية خالد أبو دقة، ورئيس قسم العلاقات العامة عبد القادر أبو فسيفس.


وفي كلمته ثمَّن قديح جهود مدراء مدارس المرحلة الثانوية، على ما يبذلونه من جهد واضح ساهم في نجاح المرحلة الوجاهية لتعليم طلبة الثانوية العامة وفق إجراءات السلامة بشهادة الجميع.

وبين  أن الاجتماع يأتي لتوضيح آلية العمل في برنامج "نحو التمكين والتميز" الذي أقرته الوزارة لتقديم شروحات لجملة من المواد الدراسية ودروس تمكينية علاوة على التدريب على نماذج امتحانات لطلبة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي، وذلك بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.


وأضاف قديح أن البرنامج سيبدأ يوم السبت 17 إبريل المقبل وينتهي يوم الخميس 6 مايو، ثم يليه بدء التدريب على نماذج الاختبارات من يوم (16-19) مايو 2021.
وفي كلمتها أكدت الخالدي على أهمية إنجاح المشروع للارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبة الثانوية العامة، موضحةً أن 1000 طالب وطالبة سجلوا في المشروع، حيث تم توزيعهم على 13 مركزاً منتشرة في المدارس التابعة للمديرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ مخيم "الاعلام السياسي النسوي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟