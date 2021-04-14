تعليم شرق خان يونس يستعد لاطلاق برنامج "التمكين والتميز"

غزة- الرأي

اجتمع سعيد قديح مدير التربية والتعليم بشرق خان يونس بمدراء المدارس الثانوية العامة، تمهيدًا لانطلاق برنامج "التمكين والتميز" وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك، بحضور منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، ومدير الدائرة الفنية فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الإشراف جهاد الأغا، ورئيس قسم الإدارات التربوية خالد أبو دقة، ورئيس قسم العلاقات العامة عبد القادر أبو فسيفس.



وفي كلمته ثمَّن قديح جهود مدراء مدارس المرحلة الثانوية، على ما يبذلونه من جهد واضح ساهم في نجاح المرحلة الوجاهية لتعليم طلبة الثانوية العامة وفق إجراءات السلامة بشهادة الجميع.

وبين أن الاجتماع يأتي لتوضيح آلية العمل في برنامج "نحو التمكين والتميز" الذي أقرته الوزارة لتقديم شروحات لجملة من المواد الدراسية ودروس تمكينية علاوة على التدريب على نماذج امتحانات لطلبة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي، وذلك بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.



وأضاف قديح أن البرنامج سيبدأ يوم السبت 17 إبريل المقبل وينتهي يوم الخميس 6 مايو، ثم يليه بدء التدريب على نماذج الاختبارات من يوم (16-19) مايو 2021.

وفي كلمتها أكدت الخالدي على أهمية إنجاح المشروع للارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبة الثانوية العامة، موضحةً أن 1000 طالب وطالبة سجلوا في المشروع، حيث تم توزيعهم على 13 مركزاً منتشرة في المدارس التابعة للمديرية.