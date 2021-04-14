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كحيل: تلقينا شكاوى حول تهديدات لبعض مرشحي الانتخابات

14 نيسان / أبريل 2021 02:20

هشام كحيل
هشام كحيل

غزة – الرأي:

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، "هشام كحيل"، عن تلقي اللجنة شكاوى حول تهديدات لعدد من المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكد كحيل، بأن اللجنة أحالت هذه الشكاوى للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لضمان بيئة انتخابية سليمة، وستعمل على متابعة التحقيقات مع الهيئة بخصوصها.

وذكر أن مرحلة الطعون تنتهي مساء اليوم ، موضحاً أنه وحتى مساء أمس لم يتم استلام أي اعتراضات جديدة.

وقال :" الوضع سيبقى الى يوم 29 أبريل الجاري لانتهاء فترة إمكانية انسحاب قوائم من ترشحها للانتخابات الفلسطينية، موضحاً انه تجري حالياً مراجعة للإجراءات وتوافقها والانتهاء من تحديد عدد مراكز الاقتراع والمحطات وتوزيع الناخبين عليها".

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