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تاجر غزي يعفي مزارعين مدينين له بـأكثر من 4 مليون شيقل

14 نيسان / أبريل 2021 04:49

مزرعة دواجن
مزرعة دواجن

غزة – الرأي:

عفى تاجر "صيصان وعلف" مزارعين "مربي دواجن" "معسرين" من سداد مبالغ مستحقة عليهم تُقدر بأكثر من 4 مليون شيقل.

وقال التاجر "محمد نوفل ضهير" خلال حديثه لوكالة الرأي،"سامحت المزارعين المتعسرين لوجه الله رغم الظروف الصعبة التي أمر بها، وسامحت الذين يعانوا من ظروف معيشية صعبة بديون مستحقة عليهم منذ ثلاث سنوات وتقدر بـ4مليون شيقل".

وذكر أن المزارعين الذين سامحهم كان لهم مكانهم بالمجتمع ومع الأزمات أصبحوا مثقلين بالديون ولا يستطيعون توفير قوت يومهم بسبب تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة وظروف جائحة كورونا الأخيرة والتي ألقت بظلالها عليهم.

وتابع ضهير" بعد أن سامحتهم أشعر براحة كبيرة وكأن حمل ثقيل قد أزيل عن ظهري وكأنني أن المدين ولست الدائن".

ووجه دعوة إلى كل التجار والمواطنين الدائنين بأن يراعوا ظروف الناس الغلابة ويسامحوا بالقدر الذين يخففون به عن الناس.

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