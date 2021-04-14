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بفيروس كورونا

14 نيسان / أبريل 2021 05:55

2020-02-18T165417Z_22453868_RC243F9W97D9_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH
2020-02-18T165417Z_22453868_RC243F9W97D9_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH

فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من فيروسات الجهاز التنفسي، ويسبب بعضها أمراضًا أقل من غيرها، مثل نزلات البرد، وأمراض أخرى أشد مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، وتنتقل بعض هذه الفيروسات بسهولة من شخص لآخر، عكس فيروسات أخرى.

مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

  ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس.

ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏  

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحاً ملوثاً ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

  يؤثر مرض كوفيد-19 في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى.      

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق  

الأعراض الأقل شيوعًا: آلام وأوجاع التهاب الحلق إسهال التهاب الملتحمة صداع فقدان حاسة التذوق أو الشم طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

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