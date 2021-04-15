الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، ويصبح الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ودافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويصبح الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبياً الى حار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الأحد المقبل، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، ويصبح الجو حاراً في معظم المناطق، شديد الحرارة في الأغوار، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.