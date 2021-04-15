أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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15 نيسان / أبريل 2021 09:25
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:
دولار 3.28
دينار 4.63
يورو 3.93
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