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أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس

15 نيسان / أبريل 2021 09:25

رام الله - الرأي:

 جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:

دولار 3.28

دينار 4.63

يورو 3.93

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