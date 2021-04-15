نصائح تساعدك على الصيام وتقلل شعورك بالعطش

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجا تبدأ ذورة موجة حارة الأسبوع المقبل، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وقد تستمر الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعد على الصيام في ظل الموجة الحارة وتقليل شعورك بالعطش أو الجوع.

وفقاً لموقع "Better health" فإن اتباع بعض النصائح قد يساعدك على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل صيام رمضان.

1- اشرب الكثير من الماء والسوائل في فترة بعد الإفطار، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش لتعوض ما فقدته من سوائل على مدار اليوم.

2-حافظ على برودة جسدك باستخدام مناشف مبللة، وضع قدميك في ماء بارد.

3-اقضِ أكبر وقت ممكن في المباني المكيفة أو استخدم مكيف الهواء أو المروحة في منزلك.

4- احجب أشعة الشمس في المنزل أثناء النهار عن طريق إغلاق الستائر.

5-ابق بعيدًا عن الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

6-إلغاء أو تأجيل المشاوير غيرالضرورية إذا اضطررت للخروج، ابق في الظل وارتدِ ملابس فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.

7-تجنب الأنشطة الشاقة مثل الرياضة.

8-تجنب الافراط في الشاي والقهوة بعد الإفطار، يحتوي كلا المشروبين اللذين يحظيان بشعبية كبيرة بين الناس على مادة الكافيين التي يمكن أن تسبب الجفاف، إذا لم تستطع الإقلاع عن الشاي والقهوة تمامًا ، فحاول تقليل الكمية التي تتناولا.

9-تجنب الأطعمة الحارة والمالحة فهى تجعلك تشعر بالعطش أكثر لأن الملح يسهل فقدان الماء، بدلاً من ذلك اختر الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والشمام والخيار والطماطم وما إلى ذلك.

10- ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، فهي تزيد وزنك يعطي طعام السكر ارتفاعًا فوريًا في مستويات الطاقة يتبعه انخفاض مفاجئ ، مما قد يجعلك جائعًا أيضًا ويزيد شعورك بالجفاف في اليوم التالي.