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عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز

15 نيسان / أبريل 2021 09:37

عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز
عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز

تعرضت عائلة أسترالية تقيم في مدينة مومسمان بولاية سيدني لموقف مفزع، بعدما فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة خس اشترتها من متجر "ألدي" الشهير.

وقال أكساندر وايت: "كانت الأفعى تتحرك وتخرج لسانها الصغير..في الواقع لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست بدودة عملاقة".

وأضاف: "لأكون صريحا، كنت سأكون أكثر راحة مع الدودة".

وظهر الثعبان أثناء تفريغ مواد البقالة في المنزل، حيث اتصلت العائلة بمنظمة  Wires لإنقاذ الحياة البرية، التي أكدت أن هذه الأفعى هي أحد أكثر أنواع الثعابين السامة والعدوانية في أستراليا.

وبلغ طول الأفعى حوالي 20 سنتمر، ويبدو أنها كانت تنام بهدوء في عبوة الخس في خزانة البقالة المبردة في السوبر ماركت.

وقال وايت إن الثعبان الصغير كان "لطيفا جدا"، فقد أمضى هو وزوجته أميلي نيت بعض الوقت خلال تصويره، في انتظار مساعدة الخبراء.

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