الأمم المتحدة تتبنى قراراً بالإجماع بشأن القدس وأسوارها

وكالات- الرأي:

تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قرارا بالإجماع بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، الليلة الماضية، إن تبني المجلس التنفيذي لليونسكو "القرار "جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع الأشقاء في فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

واعتبر الفايز أن القرار يؤكد الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن القرار جدد التأكيد على اعتبار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة.

وقال إن القرار يؤكد قرارات اليونسكو الخاصة بالقدس "التي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.

وثبّت قرار اليونسكو تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد.

وطالب القرار بسرعة تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة رصد تفاعلي من اليونسكو إلى القدس بشأن إجراءات "إسرائيل"، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.