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سرقة أكبر أرنب في العالم من منزل صاحبته

15 نيسان / أبريل 2021 09:56

سرقة أكبر أرنب في العالم من منزل صاحبته
سرقة أكبر أرنب في العالم من منزل صاحبته

ذكرت الشرطة البريطانية أن أكبر أرنب في العالم يبلغ طوله 129 سم، سرق من منزل صاحبته في ورشيسترشاير ليلة السبت الماضي.

وعرضت آنيت إدواردز وهي مالكة الأرنب داريوس مكافأة قدرها 1000 جنيه إسترليني مقابل عودته، قائلة إن فراقه كان "يوما حزينا للغاية".

وتوجهت إدواردز للذين أخذوا داريوس، قائلة: ""أرجوكم أعيدوه، إنه أكبر من أن يتكاثر الآن".

وناشدت الشرطة المساعدة، وطلبت ممن لديهم أي معلومات عن داريوس الاتصال بمراكزها.

ودخل الأرنب موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2010 كونه الأضخم من نوعه، حيث بلغ وزنه 16 كيلوغراما.

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