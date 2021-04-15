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تعافي 1050 حالة

5 وفيات و1162 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

15 نيسان / أبريل 2021 10:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3234 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1050 حالة من المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 87166 إصابة بينها 21006 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 65443 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 717.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 262.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 32797 شخصًا.

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