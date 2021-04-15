الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير شرحبيل أبو ذريع

رام الله - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، إن إدارة سجن "إيشل" تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير شرحبيل أبو ذريع (49 عاما) من بلدة العيزرية بمدينة القدس، والمحكوم بالسجن الإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسير أبو ذريع يعاني من عدة أمراض مزمنة، فهو يشتكي من ضعف بعضلة القلب، حيث أن العضلة تعمل بنسبة 2% وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية لتركيب جهاز لتنظيم دقات القلب، ويشتكي أيضاً من ارتفاع بضغط الدم ومن وجود ماء على الرئتين، ويعاني من مرض النقرس ومن كسل كلوي، إضافة إلى معاناته من الديسكات في ظهره ورقبته، ومن وجود رمل وترسبات بالبول، ومن ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

وأشارت إلى أن إدارة المعتقل لا تكترث لحاله، وتكتفي بإعطائه المسكنات وتماطل في متابعة أوضاعه الصحية الصعبة، علما بأن حالته الصحية تستدعي ضرورة إجراء عملية قسطرة له، وتركيب جهاز لتنظيم دقات القلب بأسرع وقت ممكن.