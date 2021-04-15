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ضمن إجراءاتها خلال شهر رمضان

شرطة المرور تُطلق حملة "هدئ سرعتك.. إفطارك علينا"

15 نيسان / أبريل 2021 11:16

شرطة المرور تُطلق حملة "هدئ سرعتك.. إفطارك علينا"
شرطة المرور تُطلق حملة

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بالتعاون مع جمعية الفلاح الخيرية حملة "هدئ سرعتك.. إفطارك علينا" ، ضمن إجراءاتها للحد من الحوادث المرورية قبيل ساعة الإفطار.

و قال مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة عقيد تامر شحادة: "في كل عام من شهر رمضان نجدد هذه الحملة للحد من الحوادث المرورية قبيل الإفطار، من خلال توفير وتوزيع وجبة خفيفة للسائقين لحين وصولهم إلى منازلهم".

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، وأرواحهم، والحيلولة دون وقوع حوادث سير نتيجة السرعة الزائدة، لافتًا إلى أن الحملة تُشعر السائق بضرورة تحمل المسؤولية بالإضافة إلى تزويده بوجبه بسيطة تساعده على القيادة بهدوء وبصورة طبيعية.

وفيما يتعلق بإجراءات شرطة المرور في أول أيام الشهر المبارك؛ أوضح العقيد شحادة أنه خلال اليوم الأول تم تكثيف انتشار عناصر شرطة المرور للحفاظ على سلاسة الطرق، وعدم ازدحامها خاصة الطرق المحيطة بنقاط البيع والمولات، والشوارع والمفترقات الرئيسية التي تشهد حركة مكثفة للمواطنين.

وتابع: "تقوم شرطة المرور خلال شهر رمضان بعملها المعتاد بالإضافة إلى بعض المهام حيث تُكثف جهودها وانتشارها يومياً بعد صلاة العصر في المفترقات والشوارع الرئيسية".

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