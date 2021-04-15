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لا يوجد مبرر لاستمرار اعتقالهم

حماس تدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

15 نيسان / أبريل 2021 11:21

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إنه آن الأوان لإطلاق سراح الدكتور محمد الخضري ونجله وإخوانه الفلسطينيين جميعا من السجون السعودية، وتحديدا أن الأمة تعيش أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الواجب الديني والقيمي والأخلاقي يحتم على السلطات السعودية إطلاق سراحهم فورا وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة.

وأكد أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لبقاء الدكتور الخضري وإخوانه معتقلين، مضيفاً أن الأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا اعتقالهم وتعذيبهم.

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