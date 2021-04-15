تعليم شرق غزة تدعو لرفع تقارير أسبوعية لأنشطة الصفوف الافتراضية

غزة- الرأي

اجتمعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة بمديري المدارس، لاطلاعهم على كافة التطورات التعليمية والتربوية في ظل استمرار جائحة كورونا وإغلاق المدارس الطارئ.



وحضر الاجتماع الذي عقد في مركز التدريب التربوي أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، م. أشرف فروانة رئيس قسم التخطيط.



ورحب أ. نور الدين بالحضور، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي للتواصل الدائم مع مديري المدارس، واطلاعهم على كل ما هو جديد في العملية التعليمية.



وتحدث أ. نور الدين عن الإنجازات التي قامت بها المديرية خلال الأشهر السابقة من العام 2021 والتي منها افتتاح الموقع الإلكتروني للمديرية، وفعالية يوم الأرض، ومجلة المداد، مبيناً أن المديرية مستمرة في تقديم العطاء والابداع.



وطالب مدير التعليم مديري المدارس بعمل تقارير ربع سنوية عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المدارس، على أن ترفع الي مدير التعليم ليطلعها إلى مكتب وكيل الوزارة .



من جانبه أكد د. الشيخ خليل، أن الصفوف الافتراضية هي الأساس التعليم في ظل اغلاق المدارس ، داعياً المدارس لرفع تقارير أسبوعية حول أنشطة تلك الصفوف ومتابعة المميزين و محاسبة المقصرين فيها.



وبين د. الشيخ خليل أن مراكز التمكين والتميز وبناء علي تعليمات وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت ستعود للعمل خلال الأسبوع القادم ، داعياً أصحاب تلك المراكز لعمل جدول لحصص التدريس للطلبة .

بدوره تحدث م. فروانة عن التشكيلات المدرسية ،إضافة الي توزيع الشعب الصفية، ونصاب المعلمين في كل مرحلة ، مبيناً أنه بعد الانتهاء الأخير منها سيتم تعميمها علي كافة المدارس.

وتم خلال الاجتماع الإجابة علي كافة التساؤلات التي طرحت