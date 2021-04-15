نقابات العمال تثمن تسهيلات وزارة "المواصلات" للسائقين

غزة- الرأي

ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، القرارات التي أصدرتها وزارة النقل والمواصلات والتي تضمنت اعفاء باصات نقل أطفال الروضات وطلاب المدارس من رسوم العام الماضي.



وقال العمصي: إن" نقابات العمال تقدر جملة التسهيلات الوزارية الخاصة بالسائقين والتي كان آخرها تخفيض الرسوم على المركبات العمومي الداخلي "الديزل" مع بداية عام 2020م، وإعفاء الحافلات من رسوم الترخيص عن فترة التوقف بسبب جائحة كرورنا، وإعفاء باصات نقل أطفال وطلاب المدارس من رسوم ترخيص عام 2020م وكذلك إعفاء المركبات العمومي من رسوم الترخيص عن فترة ثلاث شهور وذلك تعويضاً عن فترات الإغلاق".



وأوضح العمصي، أن قطاع النقل العام يشغل نحو 17 ألف سائق منهم 2800 سائق يعملون في نقل طلاب رياض الأطفال والمدارس والجامعات، وهم يعتبرون من عمال اليومية وإن مثل هذه القرارات تساهم في تقليل حجم الأعباء وتعكس حرص الوزارة على تحسين ظروف حياة السائقين الصعبة.



واستدرك: "لكن السائقين بحاجة إلى تعويضات عن فترات تعطل المدارس والجامعات والإغلاقات، وتنفيذ برامج اغاثية تساهم في منع تدهور أوضاعهم المعيشية".



وأكد العمصي أن جائحة كورونا ألقت بظلال سلبية على واقع السائقين وفاقمت أوضاعهم خاصة خلال الفترة التي طالت فيها فترات الأغلاق، مبيناً أن توقف حركة المركبات مغرب كل يوم تفاقم خسائر السائقين مما يستدعي تكاتف كل الجهود لمساعدتهم.

