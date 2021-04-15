9 وفيات و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 9 حالات وفاة و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1002 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها كالتالي: "طولكرم 1، نابلس 4، قلقيلية 1، طوباس 2، جنين 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 63، نابلس 183، قلقيلية 11، طوباس 34، سلفيت 21، الخليل 73، جنين 66، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 65، بيت لحم 30، أريحا والأغوار 3".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 72، نابلس 304، قلقيلية 45، طوباس 39، سلفيت 2، الخليل 199، جنين 203، ضواحي القدس 9، رام الله والبيرة 75، بيت لحم 40، أريحا والأغوار 14".

وذكرت الوزارة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 177 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 516 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 156446، بينهم 21419 تلقوا الجرعتين من اللقاح.