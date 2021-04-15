تشكيل لجنة لتسوية أوضاع عقود المهندسين في التعليم بغزة

غزة – الرأي:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة د. زياد ثابت، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل العمل على تسوية أوضاع موظفي العقود من المهندسين في قطاع التعليم.

وذكر "ثابت" خلال استضافته وفداً من نقابة المهندسين اليوم الخميس، على أن تلك اللجنة مكونة من وزارة التعليم العالي وديوان الموظفين العام ووزارة المالية.

وأكد على عمق العلاقات المشتركة والعمل التعاوني، مبيناً دور الوزارة في المرحلة الحالية من خلال توفير التعليم عن بُعد للطلبة بواسطة عدة وسائل أهمها قناة روافد التعليمية وإذاعة صوت التعليم والصفوف الافتراضية وبطاقات التعلم الذاتي.

بدور، أعرب المهندس ناجي سرحان، عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً خطوات الوزارة في توفير التعليم عن بُعد في مختلف الوسائل، ومشيداً بأداء قناة روافد التعليمية وبرامجها التعليمية المميزة.

وبين "سرحان" أن تشكيل لجنة لحل قضية موظفي العقود خطوة مهمة لخدمتهم، لافتاً إلى ضرورة الوصول لحل إيجابي شامل لهذه القضية يضمن الأمان والرضا الوظيفي لكافة الموظفين.

يذكر أن وفد نقابة المهندسين ضم إلى جانب "سرحان" د. جهاد سمعان، وم. عصام أبو دقة، وم. حسن المدهون، ومن الوزارة نائب مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار، ورئيس قسم الإعلام أ. سامي جاد الله.