الحية: عرقلة الاحتلال للانتخابات يجب أن تُواجه بالاشتباك معه

غزة – الرأي:

أكد رئيس قائمة حركة حماس الانتخابية "القدس موعدنا" خليل الحية، أن يوم الانتخابات يجب أن يكون يوم اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي حال عرقلها.

وشدد "الحية" خلال زيارة لمقر لجنة الانتخابات المركزية بغزة الخميس، بمناسبة شهر رمضان، على أنه لا تنازل عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وقال: "اقترحنا عدة مقترحات بإمكانها أن تكون حلولا لإجراء الانتخابات، ولا بديل عن إجراءها في القدس"، مبيناً أن كل القوائم الانتخابية وضعت مرشحين لها من القدس دليل على أهمية الانتخابات هناك.

وأضاف "يجب أن نكون كفلسطينيين قادرين أن نحمي استحقاقاتنا السيادية ومنها الانتخابات، ولا يجوز بأي حال أن نعطي الاحتلال أي ذريعة أو مبرر بأن يحرف بوصلتنا عن القدس أو الانتخابات".

وتابع "ليس مطلوباً منا أن ننتظر رد الاحتلال، فهذا سلوك سيادي للشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في الضفة والقدس وغزة، ولسنا محتاجين لتصريح منه ولا موافقته".

واستدرك "يجب أن نُجري الانتخابات وفق قوانيننا وأعرافنا ونُلزم الاحتلال بها، وليشهد العالم على إجراء الشعب الفلسطيني الانتخابات في القدس كما الضفة وغزة".