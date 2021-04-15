وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُمهل 28 عائلة جديدة في القدس بإخلاء منازلهم وكالة الرأي الفلسطينية تشكيل لجنة لتسوية أوضاع عقود المهندسين في التعليم بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يكتشف إصابات بـ"كورونا" في صفوف مُطعمين وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: استمرار المنع الكلي لحركة المركبات الجمعة والسبت وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسرى الفلسطينيون معاناة متجددة وتطلعات إلى حرية منتظرة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل الجلسة الطارئة للتشريعي بخصوص الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية 4500 أسير بسجون الاحتلال بينهم 41 أسيرة و140 طفلاً وكالة الرأي الفلسطينية 9 وفيات و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع أشجار نخيل مثمر علي مزارعي الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية في الصحة تنفذ عشرات البرامج والدورات خلال الربع الأول للعام 2021
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الحية: عرقلة الاحتلال للانتخابات يجب أن تُواجه بالاشتباك معه

15 نيسان / أبريل 2021 05:52

9999111586
9999111586

غزة – الرأي:

أكد رئيس قائمة حركة حماس الانتخابية "القدس موعدنا" خليل الحية، أن يوم الانتخابات يجب أن يكون يوم اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي حال عرقلها.

وشدد "الحية" خلال زيارة لمقر لجنة الانتخابات المركزية بغزة الخميس، بمناسبة شهر رمضان، على أنه لا تنازل عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وقال: "اقترحنا عدة مقترحات بإمكانها أن تكون حلولا لإجراء الانتخابات، ولا بديل عن إجراءها في القدس"، مبيناً أن كل القوائم الانتخابية وضعت مرشحين لها من القدس دليل على أهمية الانتخابات هناك.

وأضاف "يجب أن نكون كفلسطينيين قادرين أن نحمي استحقاقاتنا السيادية ومنها الانتخابات، ولا يجوز بأي حال أن نعطي الاحتلال أي ذريعة أو مبرر بأن يحرف بوصلتنا عن القدس أو الانتخابات".

وتابع "ليس مطلوباً منا أن ننتظر رد الاحتلال، فهذا سلوك سيادي للشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في الضفة والقدس وغزة، ولسنا محتاجين لتصريح منه ولا موافقته".

واستدرك "يجب أن نُجري الانتخابات وفق قوانيننا وأعرافنا ونُلزم الاحتلال بها، وليشهد العالم على إجراء الشعب الفلسطيني الانتخابات في القدس كما الضفة وغزة".

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ مخيم "الاعلام السياسي النسوي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟