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الاحتلال يشُن غارات متفرقة على قطاع غزة

16 نيسان / أبريل 2021 08:43

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غزة – الرأي:

شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات متفرقة على أراضٍ زراعية في أماكن مختلفة في قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت أرضًا زراعية قرب شارع "جكر" شرق جحر الديك وسط القطاع، فيما تعرض المكان بعد وقت قصير لقصف آخر من الطائرات الحربية.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، كما شنت غارة جنوبي شرقي رفح جنوب القطاع.

وأغارت أيضًا على أرض زراعية قرب شارع "جكر" شرقي مخيم البريج شرقي المحافظة الوسطى، ثم عاودت قصفه مجدداً بعد وقت قصير.

واستهدفت طائرة حربية بدون طيار أرضاً زراعية شرقي المحافظة الوسطى.

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